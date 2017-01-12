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Siirt'te 2016 yılı içinde 98 bin 302 yolcu uçakla seyahat etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:11
Siirt'te 2016 yılı içinde 98 bin 302 yolcu uçakla seyahat etti

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Siirt'te 2016 yılı içinde toplam 98 bin 302 kişi uçakla sefer yaptı.
2016 Aralık ayında Siirt Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 6 bin 298 oldu. Aralık ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 92'ye ulaşırken, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 13 artışla 46 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
Ayrıca bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 98 bin 302 yolcu uçakla seyahat ederken, toplam uçak trafiği yüzde 38 artışla bin 522'ye, yük trafiği ise yüzde 35 artışla 828 tona ulaştı.
(MND-MP-Y)

12.01.2017 11:16:19 TSI
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