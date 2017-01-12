12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Örnek pazar yeri Kepez'de açılıyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:11
Örnek pazar yeri Kepez'de açılıyor
Örnek pazar yeri Kepez'de açılıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası arasında düzenlenen protokol ile inşası tamamlanan Antalya'nın en modern semt pazar, pazartesi günü açılıyor.
Kepez Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası arasında düzenlenen protokol ile inşası tamamlanan Kepez Belediyesi Şafak Semt Pazarı Yeri'nin açılışı pazartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek tören ile gerçekleşiyor.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin de tanıklık ettiği Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz arasında geçen Eylül ayında imzalanan protokol sonunda, 2 katlı Pazar alanı vücut buldu.

Yürüyen yollu pazar yeri
Yürüyen yollu, alt katı yiyecek, üst katı konfeksiyon ürünlerine ayrılan 8 bin 400 metrekarelik pazar alanı, olabilecek en kısa sürede tamamlandı. Antalya Semt Pazarcılar Odası'nın ilk 5 yıl çalıştırma görevini üstleneceği pazar alanı, günümüz ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren Antalya'nın en modern örneği oldu.

Ortak kullanım alanları olacak
Semt pazarlarının üzerlerini kapatarak hem pazar esnafına, hem de vatandaşlara daha güzel mekanlar armağan etmenin idealleri olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, pazar alanlarını kışın yağmurdan, yazın güneşten korunaklı yerler hale getirmek istediklerini söyledi. Burada esnaf odaları ile belediyenin el ele vererek yeni bir pazar alanı kazandırma örneğinin yaşandığını belirten Tütüncü, "Bundan sonra da birlikte çalışmalarımızın devam ettirmenin peşinde olacağız. Sadece alışveriş alanları değil, çay ocağı, mescit gibi ortak kullanım alanlarının olacağı bir yer olacaktır. Burada görev yapacak zabıta personelimizin de güzel bir ofisi olacak" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 11:16:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek'ten Türel'e 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

BAŞKAN BÖCEK'TEN TÜREL'E 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
15 Temmuz Şehitlerinin adı AÜ'de yaşatılacak
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADI AÜ'DE YAŞATILACAK
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hırsızlara güvenlik kamerası da engel olamadı
YEREL

HIRSIZLARA GÜVENLİK KAMERASI DA ENGEL OLAMADI
Muratpaşalı Pehlivanlar güç depoluyor
YEREL

MURATPAŞALI PEHLİVANLAR GÜÇ DEPOLUYOR
Antalya'da şehit ailelerine biyometrik fotoğraflar ücretsiz
YEREL

ANTALYA'DA ŞEHİT AİLELERİNE BİYOMETRİK FOTOĞRAFLAR ÜCRETSİZ
Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Böcek, konsoloslarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, KONSOLOSLARLA BİR ARAYA GELDİ
Batı Akdeniz için kuvvetli yağış ve buzlanma uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI
&quot;Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak isterim&quot;
YEREL

"FENERBAHÇE'DE UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM"
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Akdeniz Üniversitesi'ndeki &quot;yolsuzluk&quot; davası
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ "YOLSUZLUK" DAVASI
MHK Devre Arası Hakem Semineri
YEREL

MHK DEVRE ARASI HAKEM SEMİNERİ

Vali Karaloğlu, Döşemealtı ilçesini ziyaret etti
YEREL

VALİ KARALOĞLU, DÖŞEMEALTI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Alanya'daki silahlı saldırı
YEREL

ALANYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Dünya dilleri Kütüphanesi'ne Japonca kitap
YEREL

DÜNYA DİLLERİ KÜTÜPHANESİ'NE JAPONCA KİTAP
TEOG Birincisi öğrencilerden Kaymakam Şimşek'e çilek ikramı
YEREL

TEOG BİRİNCİSİ ÖĞRENCİLERDEN KAYMAKAM ŞİMŞEK'E ÇİLEK İKRAMI
Futbol kamuoyundan &quot;VAR&quot; yorumu
YEREL

FUTBOL KAMUOYUNDAN "VAR" YORUMU
Aytemiz Alanyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Alanya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ALANYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Antalyaspor'lu un Ranieri sağlık kontrolünden geçti
YEREL

ANTALYASPOR'LU UN RANİERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Valiye &quot;aile hekimi gülmüyor&quot; şikayeti
YEREL

VALİYE "AİLE HEKİMİ GÜLMÜYOR" ŞİKAYETİ
MHK Devre Arası Hakem Semineri
YEREL

MHK DEVRE ARASI HAKEM SEMİNERİ
Medjani resmen Trabzonspor'da
YEREL

MEDJANİ RESMEN TRABZONSPOR'DA