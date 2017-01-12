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Örnek pazar yeri Kepez'de açılıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası arasında düzenlenen protokol ile inşası tamamlanan Antalya'nın en modern semt pazar, pazartesi günü açılıyor.

Kepez Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası arasında düzenlenen protokol ile inşası tamamlanan Kepez Belediyesi Şafak Semt Pazarı Yeri'nin açılışı pazartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek tören ile gerçekleşiyor.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin de tanıklık ettiği Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz arasında geçen Eylül ayında imzalanan protokol sonunda, 2 katlı Pazar alanı vücut buldu.



Yürüyen yollu pazar yeri

Yürüyen yollu, alt katı yiyecek, üst katı konfeksiyon ürünlerine ayrılan 8 bin 400 metrekarelik pazar alanı, olabilecek en kısa sürede tamamlandı. Antalya Semt Pazarcılar Odası'nın ilk 5 yıl çalıştırma görevini üstleneceği pazar alanı, günümüz ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren Antalya'nın en modern örneği oldu.



Ortak kullanım alanları olacak

Semt pazarlarının üzerlerini kapatarak hem pazar esnafına, hem de vatandaşlara daha güzel mekanlar armağan etmenin idealleri olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, pazar alanlarını kışın yağmurdan, yazın güneşten korunaklı yerler hale getirmek istediklerini söyledi. Burada esnaf odaları ile belediyenin el ele vererek yeni bir pazar alanı kazandırma örneğinin yaşandığını belirten Tütüncü, "Bundan sonra da birlikte çalışmalarımızın devam ettirmenin peşinde olacağız. Sadece alışveriş alanları değil, çay ocağı, mescit gibi ortak kullanım alanlarının olacağı bir yer olacaktır. Burada görev yapacak zabıta personelimizin de güzel bir ofisi olacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 11:16:29 TSI

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