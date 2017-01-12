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Başkan Tekintaş'tan kan bağışına destek



(Fotoğraflı)



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla kan bağış kampanyasına katılarak belediye çalışanları ile birlikte kan verdi.

Ordu Kan Bağış Merkezi tarafından azalan kan stoklarının arttırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kurumlarla birlikte çalışma yürüten Kan Bağış Merkezi kan stoklarını arttırmayı hedefliyor. Yapılan kan bağış kampanyalarına bir destekte Altınordu Belediyesinden geldi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve belediye çalışanları toplu olarak belediye binasında kurulan stantta kan verdi.



"Herkes kan bağışına destek versin"

Kan bağış kampanyasına katılarak kan veren ve belediye olarak bu tür faaliyetlere önem verdiklerini dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, herkesi kan vermeye davet etti. Kan stokları başta olmak üzere Türkiye olarak tüm alanlarda kimseye muhtaç olmak istemediklerini dile getiren Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak kan bağış kampanyasına destek veriyoruz. Kızılay Genel Başkanı'nın kamuoyuna duyurmuş olduğu ve özellikle kış aylarında azalan kan stoklarının ihtiyacının karşılanması için yapılan çağrıya destek veriyoruz. Belediye olarak çalışanlarımız, meclis üyelerimiz ve şahsım kan bağışında bulunuyoruz. Türkiye şartlarında kan stokları anlamında ve tüm alanlarda gücümüz kuvvetimiz yerinde olsun, kimseye muhtaç olmayalım istiyoruz. Bu kapsamda herkesi bu kış aylarında kan bağışına davet ediyorum" dedi.

(DGN-SLH-Y)



12.01.2017 11:16:37 TSI

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