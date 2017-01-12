YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özdemir belediye birim müdürleri ile bir araya geldi

Özdemir belediye birim müdürleri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Belediye Birim Müdürleriyle 2016'da yaptıkları faaliyetleri ve 2017 de yapacakları faaliyetler ile yeni hizmetler için toplantı yaptı.

Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, 2017 yılından itibaren ihaleler dışındaki tüm yazışmalar ve talepler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden yapılacağını ifade ederek, "Bir vatandaşımızın veya basın mensuplarının talepleri olması halinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden yapılacak. Sadece ihaleler dışında tüm istek, talepler bir yerden çıkacak. Böylece taleplerin anında karşılanacak. Hemde belediyemizin istatistikleri de hazırlayacağız.Kilis halkının hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşa götürülen hizmetin kalitesi çok önemlidir" dedi.

(MAD-BRN-Y)



12.01.2017 11:16:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER