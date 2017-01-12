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Özdemir belediye birim müdürleri ile bir araya geldi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:13
Özdemir belediye birim müdürleri ile bir araya geldi
Özdemir belediye birim müdürleri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Belediye Birim Müdürleriyle 2016'da yaptıkları faaliyetleri ve 2017 de yapacakları faaliyetler ile yeni hizmetler için toplantı yaptı.
Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, 2017 yılından itibaren ihaleler dışındaki tüm yazışmalar ve talepler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden yapılacağını ifade ederek, "Bir vatandaşımızın veya basın mensuplarının talepleri olması halinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden yapılacak. Sadece ihaleler dışında tüm istek, talepler bir yerden çıkacak. Böylece taleplerin anında karşılanacak. Hemde belediyemizin istatistikleri de hazırlayacağız.Kilis halkının hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşa götürülen hizmetin kalitesi çok önemlidir" dedi.
(MAD-BRN-Y)

12.01.2017 11:16:45 TSI
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