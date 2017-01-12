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Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar çalışan gazetecileri unutmadı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:13
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar çalışan gazetecileri unutmadı
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar çalışan gazetecileri unutmadı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, Halkla İlişkiler Müdürü Özlem Caner, Basın Sorumlusu Osman Akın ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gecede basın mensuplarının gününü kutlayan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Siz gazeteciler sayesinde ülkemizde olup biten olaylardan tüm halkımız haberdar oluyor. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü; göreviniz zor ve tehlikeli ancak sizin sayenizde halkımız ülkemizde olup bitenlerden haberdar oluyor. Bu çok önemli göreviniz zor ve tehlikeli, sizleri bu zor görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Gece boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Gürsel Uçar, ilçenin sorunları ve çözümleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Uçar, gecenin sonunda gazetecileri birer hatıra plaketiyle ödüllendirdi.

İlçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Ggünü nedeniyle kendilerini unutmayan ve plaketle ödüllendiren Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a teşekkür etti.
(MB-Y)

12.01.2017 11:17:39 TSI
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