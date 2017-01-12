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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yurtlarda kalan öğrenciler spor tesislerini ücretsiz kullanacak

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:14
Yurtlarda kalan öğrenciler spor tesislerini ücretsiz kullanacak
Yurtlarda kalan öğrenciler spor tesislerini ücretsiz kullanacak

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinden ücretsiz faydalanacağı bildirildi.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ülkü Uslu, Yurt Müdürü ve şube müdürleri ile 2017 yılında yapılacak işbirliği çalışmalarını planlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, yurtlarda kalan öğrencilere Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor tesisleri ücretsiz kullandırılacağı, uzman antrenörler ve spor malzemesi desteği ile gençlere spor yapmalarına imkan sağlanacağı ve her türlü imkanın sunulacağı belirtildi. Ayrıca, 2017 yılında da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü olarak tüm gençlere ulaşılması konularındaki çalışmaların işbirliği içerisinde hızlandırılmasının planladığı kaydedildi.
(HLD-MEF-Y)

12.01.2017 11:18:21 TSI
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