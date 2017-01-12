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Aydın'a 13 yılda 169 milyonluk demiryolu yatırımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, TCDD tarafından 2003-2016 yılları arasında Aydın'a 169 milyon 860 bin 115 TL'lik demiryolu yatırımı yapıldığını belirtti.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "2003-2016 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü tarafından TCDD 3.Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Aydın iline önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların toplam tutarı 169 milyon 860 bin 115 TL'dir. Bu yatırımların detayına baktığımızda yaklaşık 62 milyon 500 bin TL ile demiryolu yenilemesi ve ihata yapılmış, Umurlu, Buharkent, Söke, Sultanhisar, Horsunlu, Sazlıköy, Köşk Gar binası veya istasyon binalarının restorasyonlarına yaklaşık 14 milyon liralık yatırım yapılmıştır.Vatandaşımıza daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek maksadıyla TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ilimize yapılan yatırımların Aydınlı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni eder. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız" dedi.

(OD-MB-Y)



12.01.2017 11:19:59 TSI

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