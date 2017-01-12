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Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:16
Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi
Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Genç Kızlar A Voleybol İl Birinciliği müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar 23 Aralık 2016 - 11 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç ve Okul Müdürleri verdi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar ise şöyle:
1.Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2.Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3.Bahçebaşı Anadolu Lisesi, 4.Beydağı Anadolu Lisesi
(MT-BRN-Y)

12.01.2017 11:20:01 TSI
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