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Fatih Fen Lisesi'nde kestane tadında kış buluşmaları

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:21
Fatih Fen Lisesi'nde kestane tadında kış buluşmaları
Fatih Fen Lisesi'nde kestane tadında kış buluşmaları

(Fotoğraflı)

Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Fatih Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, akşamları çalışma saatleri arasında okuldaki öğretmen, pansiyon yöneticileri ve çalışanları ile bir araya gelerek günün yorgunluğunu atma fırsatı buluyor.
Uzun kış gecelerinde gerçekleştirilen sohbetler; gündelik konular, öğrencilerin eğitim öğretim hayatları, öğrencilerin sorunları ve onların çözümleri üzerine gerçekleştiriliyor. Bu kış buluşmalarının düzenlenmesinde katkısı olan Fatih Fen Lisesi pansiyonundan sorumlu Müdür Yardımcısı İbrahim Akar, okullarının Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrencilere sahip olduğunu söyledi. Akar, "Öğrencilerimize ailelerinden ayrı kaldıkları sürece onlara aile sevgisini ve evlerinin sıcaklığını taşıyacak bir yaşam ortamı sunmak adına çalışıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimize daha önce akşamları ara öğünde kış lezzetlerinden biri olan boza ikramında bulunmuştuk. Bugün de yine bir kış lezzeti olan kestane ikramında bulunduk. İlerleyen günlerde İnşallah öğrencilerimize farklı sürprizlerimiz olacak. Öğrencilerimize onların sorunlarını kendimize dert edindiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki her şey önce sevmekle başlar. Biz bu vatanın her evladını kendi evladımız gibi seviyor ve dertleriyle dertleniyoruz. Onların bu ailelerinden ayrı kaldıkları dönemde onlara bu eksikliği hissettirmemek adına gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu kendimiz tek başımıza değil aşçısından hemşiresine, hizmetlisinden gece bekçisine kadar hep birlikte gerçekleştirme derdindeyiz" diye belirtti.
(SM-KA)

12.01.2017 11:25:27 TSI
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