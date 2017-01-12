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Adana Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Adliyesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyasında, hakim ve cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları kan verdi. 10 kez bağışta bulunan adliye personeline Türk Kızılayı tarafından bronz madalya verilirken, etkinlikte ayrıca davetlilere aşure ikram edildi.

Adliye tarihi taş binada düzenlenen etkinliğe Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, başsavcı vekilleri, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile adliyede görev yapan çok sayıda hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşan Başsavcı Ali Yeldan, binlerce insanın kaza ya da hastalık sonucunda kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.



"Adliye olarak gönüllü kan bağışı kervanındayız"

Kan bağışının, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilediğini kaydeden Yeldan, "Türk Kızılayı, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere birçok insani yardımda bulunuyor, onların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışıyor. Yine milyonlarca insanın kan ihtiyacını karşılıyor. Adana Adliyesi olarak gönüllü kan bağışçıları kervanına katılarak, kan verip hayat kurtaran bir kurum olmak için Kızılay ile ortaklaşa bu çalışmaya imza attık. Adana Adliyemizde, geçen yıl olduğu gibi adliyemizin gönüllü kan bağışçıları, bu kervanı büyüterek devam ettirecek. Etkinliğe katılarak insani duyarlılıklarını gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Türkiye birincisi 191 bin ünite ile Adana oldu"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, geçen hafta başlayan '2017 Kan Bağışı Kampanyası'nı, bu hafta Adana Adliyesi ile sürdürdüklerini söyledi. 2016 yılı Türkiye birincisinin 191 bin 250 ünite kan bağışı ile Adana olduğunu açıklayan Saygılı, "Adana Adliyesi, bir taraftan yüreklere adaleti tesis ederek, bir taraftan da bu yıl ikincisini yaptığımız çok anlamlı kan bağışı etkinliği ile iyiliği bulaştırıyor. Kan dökülen dünyada, sizler kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya gayret ediyorsunuz. Verdiğiniz kanlarla Adana hem kendi ihtiyaçlarını karşılamış, hem de çevre illere destek olan bir il haline gelmiştir. Türk Kızılayı adına, sizleri kutluyor ve bağışlarınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kan bağışçılarına aşure ikramı

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Şube Başkanı Saygılı, adliye çalışanlarına yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasından dolayı Başsavcı Ali Yeldan'a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra, en az 10 kez kan bağışında bulunan Cumhuriyet Savcısı Aykut Demir, Yazı İşleri Müdürü Halil Yavuz, zabıt katipleri Mehmet Akif Tangüner, Bayram Gülten, Hasan Üçer, sosyal çalışmacı Gürcan Deniz Gürsel ve mübaşir Ali Bozdağ'a Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından verilen 'Bronz Madalya' takdim edildi. Kampanya çerçevesinde, Adana Adliyesi'nde görev yapan onlarca hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanı, gün boyunca taş bina girişine kurulan kan alma standında kan bağışında bulunurken, etkinliğe katılanlara aşure ikram edildi.

(ELF-Y)



12.01.2017 11:27:16 TSI

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