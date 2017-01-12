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İş Dünyası için önemli bir toplantı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:24
İş Dünyası için önemli bir toplantı
İş Dünyası için önemli bir toplantı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Düzce Üniversitesi'ne yaptırılan 6 ana sektör içeren SWOT Analizi çalışmasının tanıtım toplantısı DTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya DTSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danışmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Coşkun, Düzce Üniversitesi Düzce MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Ayhan Şamandar, DTSO Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri ve Düzce Üniversitesi'nden gelen akademisyenler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını DTSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı yaptı. Taşlı, daha önce odanın böyle bir çalışmasının olmadığını, iş dünyasının önünü görebilmesi adına bu çalışmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Yapılan sektörel analiz ve SWOT analizi çalışmasının Düzce Sanayisine ışık tutmasını beklediklerini belirten Taşlı, bu çalışmada aktif olarak görev alan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez ve Meclis Üyesi Bilal Türkan'a da teşekkür etti.
Ertan Taşlı'nın açılış konuşmasının ardından DTSO tarafından Düzce Üniversitesi'ne yaptırılan Sektörel Durum Analizi ve SWOT Analizi çalışmalarının sunumlarına geçildi.
Tekstil Sektörü analiz çalışmalarını Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Filiz Dursun, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü analiz çalışmalarını Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Burak Yeşil, Makine ve Otomotiv Sektörü analiz çalışmalarını Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Apay, Gıda Sektörü analiz çalışmalarını Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Murat Tekbaş, Orman Ürünleri Sektörü analiz çalışmalarını Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin Ciritçioğlu, Cam, Lojistik, İlaç ve Plastik Sektörleri analiz çalışmasını da Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Etem Gürel yaptı.
Toplantının son kısmında ise Düzce Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Ayhan Şamandar, analiz raporlarının haricinde Düzce ile alakalı olarak hazırladığı genel bir sunumu ve vizyoner projeleri katılımcılara aktardı.
(AY)

12.01.2017 11:28:30 TSI
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