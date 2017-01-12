Antalya'da planlı elektrik kesintisi
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 14 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Kepez: 08.00-18.00 Yeni Emek, Varsak Esentepe Mahallelerinin bir kısmı
Demre: 08.30-17.30 Toptancı Hali, Küçükkum Mahallesi Kanal başı sokak, Beymelek Mahallesi Akdam burun mevkii ve Kayaaltı
Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova bölgesi
Kaş: 09.00-17.00 Ahatlı Mahallesi Enişdibi mevkii, Belenli Mahallesi Sısla mevkii, Uğrar Mahalelsi Softalar mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii
Kumluca: 09.00-16.00 Meydan Mahallesi Kapalı pazar yeri altı ve Serra City Avm Çevresi, Karşıyaka Mahallesi Hamam sokak ve Yalmanlar sokak, 50. Yıl Caddesinin bir bölümü
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii
Gazipaşa: 09.00-17.00 Çalıpınar, Ilıca, Karatepe, Su Gözü ve Kızılgüney Mahalleleri
(SÇ-SÇ-Y)
12.01.2017 11:28:51 TSI
NNNN