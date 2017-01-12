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Taekwondo ANALİG Grup müsabakaları Nazilli'de başlıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Grup müsabakaları, 13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Nazilli' gerçekleştirilecek.



Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG), 2016 - 2017 sezonu grup müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.



Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2016 - 2017 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları 13 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. ANALİG Taekwondo Grup müsabakalarına 2003,2004 ve 2005 doğumlu erkek ve bayan sporcular katılım gösterecek.



Aydın, Afyon, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden yaklaşık 200 sporcunun katılım göstereceği Taekwondo Analig Grup Müsabakaları büyük heyecana sahne olacak.

(MB-S)



12.01.2017 11:30:38 TSI

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