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EKO Tıp Çalışma Grubu kuruldu



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İZMİR (İHA) - İzmir Tabip Odası ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği öncülüğünde, organik ürünler hakkında kamuoyuna bilimsel, etik değerler ışığında bilgi aktarılması amacıyla EKO-Tıp Çalışma Grubu oluşturuldu. Grubun içerisinde yer alan ziraat ve tıp fakültelerinden bilim insanları, bu alanda halkı bilgilendirecek, yanlış bilinen doğruları anlatacak.

EKO-TIP Grubu ilk toplantısını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirdi. Toplantıya, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Başkanı Zafer Göynügür, Ege Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakültelerinde görevli öğretim üyeleri katıldı. Grubun ilk çalışmasının bir eylem planı ve bir manifesto hazırlanması olarak belirlediklerini ifade eden Prof.Dr. Akçiçek, "Doğru bilginin doğru ağızlardan söylenmesini sağlayarak bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız" dedi.

EKO-TIP Grubu ise şu kişilerden oluştu:

"Prof. Dr. Münir Öztürk, Prof. Dr. Ümit Erdem, Uzm. Dr. Aslı Kılavuz, Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Ayşegül Ünver, Prof. Dr. Özlem Yılmaz, Prof. Dr. Dursun Eşiyok, Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Nevin Turgay, Yard. Doç. Dr. Eren Akçiçek

(HG-Y)



12.01.2017 11:32:48 TSI

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