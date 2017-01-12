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ASKON Adana Şubesi'nden Mersin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Mersin'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ASKON Mersin Şubesi'ne 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Adana heyetini, ASKON Mersin Şube Başkanı İbrahim Özdoğru ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette, ASKON Adana Şube Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı, başkan yardımcıları İlker Medeni, Attila Yağmur, yönetim kurulu üyeleri Bekir Aydemir, İsa Tunçöz, Sedat Aydın ve Kurtuluş Şengül de hazır bulundu.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gündemdeki konuların konuşulduğu ziyarette terör olayları değerlendirildi. Adana ve Mersin şube faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Günün anısına Recep Çalışkan, Başkan İbrahim Özdoğru'ya hediye takdim etti.

(ADN-Y)



12.01.2017 11:34:23 TSI

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