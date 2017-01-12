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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Çocuklara yönelik dikkat güçlendirme etkinliği devam ediyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:32
Çocuklara yönelik dikkat güçlendirme etkinliği devam ediyor
Çocuklara yönelik dikkat güçlendirme etkinliği devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi çocuklara yönelik her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği dikkat güçlendirme etkinliğine bu ay da devam etti.
10 çocuğun katıldığı etkinlikte her bir çocuk ile 60 dakikalık görüşmeler gerçekleştirilirken 2 günün ardından dikkat güçlendirme etkinliğinin ikinci etabı tamamlanmış oldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dikkat güçlendirme etkinliğinin devam edeceği, 0850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi aracılığı ile randevu alınarak yapılan testlere 4-5, 6-7, 8-9 yaş olmak şartıyla tüm çocukların katılabileceği ifade edildi.
(HLD-MEF-Y)

12.01.2017 11:36:42 TSI
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