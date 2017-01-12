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Van TSO'dan lise öğrencisine patent desteği



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VAN (İHA) - Van'daki İpekyolu Fen Lisesi öğrencisi Birhat Turğut tarafından hazırlanan 'Emniyet Kemerli Asansör' projesi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının da destekleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanarak, faydalı model olarak kayıtlara geçti.

Ev ve iş yerleri gibi her yerde güvenle kullanılan asansörlerde çelik halatların aşırı ısınmalarından dolayı kopmalarıyla asansörün zemine ani ve hızlı düşüşünü önlemeyi sağlayan buluş tescillendi. Konu hakkında açıklama yapan Birhat Turğut, 8. sınıfta teknoloji ve tasarım dersleri olduğunu belirterek, "Bu derslerde hocalarımız bizlere proje hazırlamamızı ve hazırlanan en iyi projenin TUBİTAK Bilim Fuarında sergileneceğini söyledi. Bende 'Emniyet Kemerli Asansör' projesini hazırladım. Projem hocam tarafından kabul edildi ve ilk prototip ürünü hazırladım. Hazırladığım proje TUBİTAK Fuarında sergilendi. Proje katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu ürünün patentini almak için Van Ticaret ve Sanayi Odasından destek istedim. Onlarda projemin patentinin alınması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulundular ve her zaman yanımda oldular. Değerli Hocam Oktay Tunç'a ve Van Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Ömer Turğut ise, bugüne kadar çocuklarımın eğitimi için hiçbir şeyi esirgemediğini belirterek, "Oğlumun bu projesinin kabul görmesi ve tescillenmesi beni gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, oda olarak bu tür çalışmalara imza atanların yanında olduklarını dile getirerek, "Böylesine önemli çalışmaların hayata geçmesi ve günlük hayatımızda kullanılan üretimlere dönüşmesi bizleri umutlandırıyor ve gururlandırıyor" diye konuştu.

(MSA-Y)



12.01.2017 11:39:13 TSI

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