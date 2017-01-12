Miniklerin mutfağına kış geldi
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi, minik yeteneklerin sergisine ev sahipliği yapıyor.
Anaokulu öğrencileri, yaptıkları eserleri Halk Evi Sanat Galerisi'nde sergiledi. 120 öğrencinin evlerinde kullanılmayan mutfak eşyalarıyla hazırladıkları "Mutfağıma Kış Geldi" adlı resim sergisi ilgi gördü. Öğrencilerin hayal dünyasını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden resim öğretmeni Gonca Tunçay, 2,5 - 6 yaş arası öğrencilerin evlerinde kullanmadıkları malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.
(MŞ)
12.01.2017 11:39:57 TSI
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