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15 Temmuz Şehitlerinin adı AÜ'de yaşatılacak



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü'nde iki caddeye 15 Temmuz Şehitlerinin isimleri verildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında toplanan Üniversite Senato toplantısında alınan kararla Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde iki caddeye 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen iki vatandaşın adı verildi. Kampüs içindeki Doğu-Batı Caddesine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun, Güney-Kuzey Caddesine Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı verildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbeci vatan hainlerine karşı duruşu ve cesaretiyle tarih boyunca sergilediği kahramanlıklarına bir yenisini daha ekleyerek, demokrasinin ve milli iradinin Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Böylesi önemli bir tarihin kahramanlarının adını üniversitemizde yaşatmak bizler için büyük bir onur. Bu vesile ile önerimizi oy birliği ile kabul eden senato üyelerimize çok teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 11:41:43 TSI

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