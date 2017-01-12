YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti teşkilatları yeni anayasa ve referandumu anlattı

Ak Parti teşkilatları yeni anayasa ve referandumu anlattı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da Ak Parti il ve ilçe teşkilatları Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmak için Doğanşehir'de 39 mahalleyi ziyaret etti.

Gezi çalışmalarına Ak parti Malatya İl başkan Yardımcısı Murat Anıl Bozdağ, İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Leyla Keleş, Doğanşehir Ak Parti Kadın Kolları ve İlçe yönetimi katıldı.

Doğanşehir deki mahalleleri tek tek gezerek Yeni Anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Ak Parti teşkilatı, halkın içinde merak edilenleri ve vatandaşların kafalarındaki soruları cevap bulmaya çalıştı.

Çalışmaların son derece faydalı geçtiğini kaydeden Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop geleceğin Türkiye'sinin temellerinin atıldığını söyledi.

Altıntop, "Ülkemiz güçlendikçe büyüdükçe düşmanlarımız daha çok Ülkemize saldıracaktır. Yeni referandum paketinin meclise gönderilmesi ile geleceğin yeni Türkiye'sinin temelleri atılmıştır. Tüm bu gelişmelerde düşmanlarımızı rahatsız etmiştir. Yeni anayasa hakkında olumsuz ve yalan bilgileri ile halkımızı yanlış bilgilendirmek isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Vatandaşımıza bu sureci ve yeni anayasa taslağını iyi anlatmalıyız. Yeni anayasa da başbakanlık olmayacak, halk direk kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek. Milletvekilleri ayrı seçilecek. Bu sistem şu anki belediye başkanlığı seçimleri gibi olacak" dedi.

"Gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır"

Ak Parti Kadın Kolları Başkan yardımcısı Leyla Keleş yaptığı açıklamada, "Milletimiz, Cumhurbaşkanını ayrı, milletvekillerini ayrı seçecek bu sistemde milletvekilleri bakan olamayacak. Bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekecek. Bakanları, Cumhurbaşkanı dışarıdan atayabilecektir. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabilir. Diğer hiç bir suçtan yargılanamaz. Yeni anayasa Cumhurbaşkanının milletvekillerinin oylaması sonucunda yargılanmasının önünü açmaktadır. Bu sistem Türkiye'nin önünü açacak ve gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır" dedi.

"Mahallelerimizde üye çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir"

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Anıl Bozdağ da sürekli sahada olacaklarını belirterek," Daha hızlı hareket kabiliyeti sayesinde de hızlı bir işleyiş sağlanmış olacak. Mahallelerimizde üye çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Toplantılarımızı sık, sık yaparak gündemdeki yeni gelişmeleri halkımıza anlatmalıyız teşkilatlarımız mahalle yönetimlerimiz sürekli sahada olmalı gerekli çalışmaları yapmalıdır" diye konuştu.

Toplantı, ziyaretlerde halkın soruları ve bu sorulara mantıklı cevaplar verilmesinin vurgulanmasıyla sona erdi.

(MT-BRN-Y)



12.01.2017 11:41:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER