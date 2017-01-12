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Kırekin'den Gevaş ilçesine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Gevaş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Eğitim çalışmaları kapsamında Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Cüneyt Arvas ile birlikte ilk olarak Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, ilçenin eğitim durumu, yapılacak eğitim yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Güncel konuların konuşulduğu ve eğitim çalışmalarının ele alındığı görüşmede, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ilçede özellikle yapılacak yeni okullar hakkında Kırekin'den bilgi aldı.

Bütün ilçelerde olduğu gibi Gevaş ilçesinde de eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Kırekin, normal eğitime geçiş sürecinde Van'da birçok yeni çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise, ilçede yapılacak eğitim yatırımlarına belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, ardından Gevaş Kaymakamlığına geçti. Gevaş Kaymakamı İshak Çınar'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Kırekin, akabinde eğitim konularına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ise, ilçeyi daha güzel yerlere getirmek için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini ifade ederek, bu anlamda iyi çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

(MSA-Y)



12.01.2017 11:43:06 TSI

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