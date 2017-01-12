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Melikgazi'de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası düzenleyerek toplumsal bir paylaşımı da başlatmış olduklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesinin özellikle sosyal belediyecilik ile toplumda paylaşım ve dayanışmayı artıcı çalışmalardan dolayı büyük takdir topladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç" Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen modern belediyecilik takdir toplamaktadır. İaşe, ekmek, giyim ve kırtasiye yardımları ile toplumda sosyal dengeyi oluştururken toplumsal barışı ve dayanışmayı da güçlendirmektedir. Ayrıca yeni başlatmış olduğu kıyafet toplama kampanyası ile toplumsal paylaşmayı ve dayanışmayı gündeme getirmiştir" dedi.

Sosyal belediyecilik çalışmasının çok önemli olduğunu ve bu çalışmaların Kayseri'ye hizmet bütünlüğü olarak yansıdığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'ye yapılacak her yatırımda özellikle mesleki oda ve derneklerle koordineli çalışıldığını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, başlatılan bu kampanya için kurum ve kuruluşlardan, oda ve derneklerden ve hayırseverlerden destek ve ilgi beklediklerini sözlerine ekledi.

(AG-AÖ-Y)



12.01.2017 11:44:22 TSI

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