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Tipiden sonra Erciyes'teki pistler kayakseverlerle doldu



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gündür süren tipi sonrasında güneşli bir hava hakim oldu. Güneşli hava sonrasında pistler kayakseverlerin akınına uğradı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gündür etkili olan yoğun tipi yerini güneşli bir havaya bıraktı. Açık ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler de pistlere akın etti. Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, Erciyes Kayak Merkezi'ne her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Her gün artan ilginin yanında kayak öğrenmek isteyenler de çoğunlukta oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin verdiği hizmetler ile bizler de kayak öğrenmek isteyenlere kısa sürede kaymayı öğretiyoruz. Tüm vatandaşları, Erciyes'in güzelliklerini görmeyi ve kaymanın zevkini yaşamak için Erciyes'e bekliyoruz" diye konuştu.

(AÖ-Y)



12.01.2017 11:43:27 TSI

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