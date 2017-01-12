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80 yaşında boncuklara hayat veriyor



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'ndan (YENİMEK) takı tasarım kursunda rengarenk takılar ortaya çıkarken, kursa katılan 80 yaşındaki Yıldız Gevşemez ilgi odağı oluyor.

YENİMEK, Yenimahallelilerin hayatına anlam katmaya devam ediyor. İlginin her yıl artığı kursların müdavimlerinden biri de 80 yaşındaki Yıldız Gevşemez. 34 yıldır Yenimahalle'de yaşayan Yıldız teyze, kursa olan sevgisini "Akşam olunca eve gideceğim diye üzülüyorum" sözleriyle anlatıyor. İlerlemiş yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan, enerjisi ve hayata bakışıyla herkese örnek olan Yıldız teyze, takı tasarım kursunun da 'yıldız'ı oldu. Gazi Kurs Merkezi'nde herkesin tanıyıp hürmet gösterdiği Yıldız teyze, yaptığı birbirinden güzel takılarla da kendine hayran bırakıyor. Gözlük aksesuarından bilekliğe, küpeden kolyeye kadar birçok takıya imza atan Yıldız teyze, kurs hocası Meral Özdemir'den öğrendikleriyle boncuklara hayat veriyor. Yaptığı takıları sevdiklerine hediye ederek çevresini sevindiren Yıldız teyze, "Takı yaparken hiç zorlanmıyorum. Seve seve yapıyorum. Burada çok güzel şeyler öğreniyorum. Keşke daha önce katılsaydım kurslara. Arkadaşlarımı, hocamı da çok seviyorum" dedi.

Kurs hocası Meral Özdemir, Gazi Kurs Merkezi'nde 14 kursiyeriyle el emeği göz nuru takılar yapıyor. Her bir kursiyerin büyük zevk aldığı takı tasarımından bazı kursiyerler, aile bütçesine de katkı sağlıyor. Bir aile ortamının hakim olduğu kurslarda hanımlar keyifli zaman geçirirken üretiyor.

(BC-Y)



12.01.2017 11:43:44 TSI

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