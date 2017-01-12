YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman'da 2016 yılında meydana gelen olaylar

Adıyaman'da 2016 yılında meydana gelen olaylar



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, 2016 yılında Adıyaman'da meydana gelen olaylar, operasyonlar ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Metin Alper, 2016 yılında asayiş, terör, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili açıklamada bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Metin Alper, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde bin 209 kasten yaralama, 276 hırsızlık olayı, 33 gasp, 226 dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Bu olaylar ile alakalı, il genelinde toplam 5 bin 156 şahsa işlem yapılmış olup, bunlardan 150 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Mala ve şahsa karşı işlenen suçlarda 101 adet ruhsatlı-ruhsatsız tabanca,tüfek, 100 adet bıçak, bin 283 adet fişek ve mermi ve 63 diğer suç aletleri balta, sopa, şiş ele geçirilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde asayişe konu çeşitli suçlardan aranan toplam 273 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 145 şahıs tutuklanmış, 128 şahıs ise serbest bırakılmıştır" dedi.



KOM Şube 707 kişiye işlem yaptı

Metin Alper Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ise, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 194 olayda 707 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış ve 193 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliğince toplam 44 operasyon gerçekleştirilmiş, bu olaylarda; 89 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bu olaylarda; 312 bin 819 paket gümrük kaçağı sigara, 320 adet cep telefonu, 84 adet cep telefonu bataryası, 300 bin adet makoran, 440 litre motorin, 768 şişe içki, 75 adet parfüm, 2 adet tarihi eser, 5 adet dedektör, 24 adet sikke, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirilmiştir.

Mali Suçlar Büro Amirliğince toplam 119 operasyon gerçekleştirilmiş, 232 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup 52 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bu olaylarda; 4 adet nüfus cüzdanı, 11 adet sahte çek, 20 adet sınav giriş belgesi, 2 adet sürücü belgesi, 2 adet sahte plaka, 1 adet tapu senedi, 19 adet sahte senet, 2 adet tarihi eser, 5 adet sikke, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 37 adet fişek ve 173 adet sahte ele geçirilmiştir.

Organize Suçlar Büro Amirliğince toplam 31 operasyon gerçekleştirilmiş 386 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup 129 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bu olaylarda 15 adet tabanca, 457 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 67 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet av tüfeği, 174 adet av tüfeği fişeği, 16 adet şarjör, 53 adet sikke, 387 adet cep telefonu, 396 adet sim kartı,160 adet hafıza kartı, 81 adet dizüstü bilgisayar, 272 adet yasak yayın, 216 adet CD-DVD, 174 adet USB bellek, 54 adet hard disk, 6 adet çek, 29 adet senet, 14 adet 1 ABD doları, 14 adet banka kartı, 8 adet masaüstü bilgisayar, 36 adet tablet, 19 adet fotoğraf makinası, 5 adet kredi kartı, 3 adet kamera, 1 adet ajanda ve 4 adet kaset ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları açıklayan Müdür Alper, "2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 8 adet planlı olmak üzere toplam 344 operasyon gerçekleştirilmiş, bu olaylarda 595 şüpheli yakalanmış, 55 kişi adli makamlarca tutuklanmış, 7 kişi firar olarak aranmaktadır. Bu olaylarda 79 kilo 360 gram esrar maddesi, 351 gram eroin maddesi, 515 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1064 kök kenevir bitkisi, 24 gram metamfetamin maddesi, 252 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi" şeklinde konuştu.



İki bin kaza meydana geldi

Emniyet müdürü Metin Alper, 2016 yılında yaklaşık 2 bin kazanın meydana geldiğini aktararak, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde sorumluluk bölgemiz dahilinde bin 993 adet trafik kazası meydana gelmiş, bunlardan 21 tanesi ölümlü, bin 257 tanesi yaralamalı ve 715 tanesi maddi hasarlı kazalardır. Bu kazalar sonucunda 33 kişi ölmüş 2 bin 456 kişi yaralanmıştır. Ayrıca 794 bin 387 araç kontrol edilmiş, 13 bin 884 sürücünün ehliyetine, 42 bin 321 aracın da plakasına ceza işlem uygulandı. Alkol veya uyuşturucu madde alarak araç kullanmaktan 345 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak sürücü belgeleri geçici olarak geri alınmış olup sürücü belgesiz araç kullanmaktan 149 adet sürücüye cezai işlem uygulanmış ve 5 bin 301 araç trafikten men edildi. Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 3 bin 652 adet faturalı araç tescil edilmiş, sürücü belgesi almaya hak kazanan 4 bin 220 kişiye ise yeni sürücü belgesi düzenlendi" dedi.

Yapılan lojistik ve sosyal projeler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Alper, "Lojistik Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü 40 daireli polis lojmanı, Samsat İlçe Emniyet Amirliği 20 daireli polis lojmanı, Sincik İlçe Emniyet Amirliği 12 daireli lojmanlı hizmet binası, Tut İlçe Emniyet Amirliği 12 daireli polis lojmanı, Kahta Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmet binasıdır. Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği 12 daireli lojmanlı hizmet binası, Gerger İlçe Emniyet Amirliği 12 daireli lojmanlı hizmet binası, Tut İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Merkez 60 daireli polis lojmanı, Kahta 32 daireli polis lojmanı devam etmektedir. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ihale aşamasındadır. İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası projesi tamamlanmış ve onaylanmıştır. İhale talimatı beklenilmektedir. Ayrıca hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yaptırılan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği hizmet binası tamamlanarak faaliyete başladı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 18 adet proje gerçekleştirildi. Bu projelerde doğrudan 33 bin 652, dolaylı olarak ta 243 bin 348 kişiye ulaşıldı. Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 135 mağdur, 181 taziye, 1567 aile, 1983 işyeri, 1548 okul, 1356 resmi kurum, 234 özel kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. 23 bin 273 adet broşür ve 569 adet kapı etiketi dağıtılarak, 4 sorumluluk alanı huzur toplantısı ve 901 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi" diye konuştu.

(AHM)



12.01.2017 11:46:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER