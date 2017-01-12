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Başkan Böcek'ten Türel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:44
Başkan Böcek'ten Türel'e 'hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Böcek'ten Türel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret ederek, yeni hizmet binasının tüm Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda yeni hizmet binasına taşınan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bürokratlar katıldı.
Ziyarette Başkan Böcek, "Büyükşehir Meclisi'nde belediye binasıyla ilgili 'hayırlı olsun' dileklerimizi Türel'e iletmiştik. Şimdide makamında kendisini ziyaret ederek, bu dileklerimi yineliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Türel, "Nezaket gösterip hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum, İnşallah binamız hayırlı hizmetlere vesile olur. Geçmiş binamızı şöyle bir düşündüğümde, öğrencilik yıllarımdan hatırladığım bir tavuk kümesi, Protokol Müdürümüz tarafından kullanılıyordu. Ulusal ve uluslar arası misafirlere ev sahipliği yaptığımız bir süreçte vatandaşımızın 'işte benim belediyem' diyebileceği bir binayı hizmete açtık. Sizlere de ziyaretleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, konuşmaların ardından, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Menderes Türel'in ev sahipliğinde belediye hizmet binasını gezdi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 11:48:23 TSI
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