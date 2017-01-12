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Derebucak'ta kar yüksekliği insan boyunu aştı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:49
Derebucak'ta kar yüksekliği insan boyunu aştı
Derebucak'ta kar yüksekliği insan boyunu aştı

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Derebucak ilçesinin taşra mahallelerinde günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında oluşan kar yüksekliği neredeyse insan boyunu aştı.
Evlerin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanırken, park halindeki birçok araç ise adeta görünmez hale geldi. İlçede, bugünlerde kış mevsiminde doğu illerini aratmayan görüntüler yaşanıyor. Derebucak ilçesine bağlı dış mahallelerde 1,5 metreyi geçen kar yüksekliği, yerleşim biriminde insanların yaşamını ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gencek Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini, yoğun yağış ve kar fırtınasından dolayı kar yığınlarının altında kalan evlerinin önünü temizleyip açabilmek için saatlerce süren yoğun bir uğraş veriyor. Yerleşim merkezinde iş makinelerinin açtığı yollarda adeta kar yığınları tüneli andıran görüntüler yaşatıyor. Bölgede etkili olan yağış ve kar fırtınasından dolayı hasar gören enerji nakil hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle ise 42 saattir karanlıkta kalan ilçede vatandaşlar küçük mutfak tüpleri ya da mumla aydınlatılmaya çalışılan odalarda soba başında günün büyük bölümünü geçiriyor. Kar yağışı ve olumsuz kış koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesinden dolayı eve kapanan öğrenciler ise elektrik kesintisi nedeniyle evlerinde karanlıkta bile olsalar tabletle oyun keyfinden geri kalmıyor. Derebucak ilçesinde belediye ekipleri de ilçe merkezi ve dış mahalleleri ulaşıma açık tutabilmek için günlerdir yoğun bir mesai yürütüyor.
(ARÖ-FM-Y)

12.01.2017 11:53:52 TSI
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