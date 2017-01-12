GKM'de tiyatro gösterimi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda bir araya geldi.
Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Bahriyeli Yarim Var" isimli tek perdelik komedi türündeki tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. İki bahriyeli asker olan Şemsi ve Yaşar'ın başından geçenlerin konu alındığı tiyatro oldukça beğenildi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hafta sonu "Buz Devri Büyük Çarpışma" çocuk sinema filmi ile devam edecek.
(İG-AY)
12.01.2017 11:57:37 TSI
NNNN