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Adana Havalimanı'nda yolcu trafiği yüzde 5 arttı

- 2016'da 5 milyon 594 bin 630 yolcuya hizmet verildi



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ADANA (İHA) - Adana Havalimanı'ndan bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 5 milyon 594 bin 630 yolcuya hizmet verildiği bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Aralık ayında Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 396 bin 214, dış hat yolcu trafiği 50 bin 871, toplamda ise 447 bin 85 oldu.

2016 yılı Aralık ayında Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 197 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 561 olmak üzere toplam uçak trafiği 3 bin 758'e ulaştı.

2016 yılı Aralık ayında Adana Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 3 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

2016 yılı Aralık sonu gerçekleşmelerine göre, Adana Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 5 milyon 594 bin 630 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 48 bin 556'ya, yük trafiği ise 49 bin 678 tona ulaştı.

(ADN-Y)



12.01.2017 11:57:41 TSI

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