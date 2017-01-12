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Aydın'da kar okul bahçesindeki çatıyı çökertti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) -Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan çatıyı çökertti.

Olay, Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Demirhan köyünde meydana geldi. Demirhan Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve öğrencilerin yanı sıra köydeki sosyal faaliyetlerde kullanılan alanın çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Büyük bir gürültüyle çöken çevrede korku ve paniğe yol açtı. Çatının çöktüğü sırada öğrencilerin derste olması olası büyük bir faciayı önledi. Köy sakinleri kapalı alanın bakıma ihtiyacı olduğunu ve kar yağışı sebebiyle herhangi bir önlem alınmadığını iddia ederek belediye yetkililerine sitem etti.

(OD-MB-Y)



12.01.2017 11:54:11 TSI

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