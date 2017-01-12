Büyükşehir vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev hanımlarına maaş vereceği yönündeki mesaj ve internet adreslerine itibar etmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Uyarı mesajında yetkililer, "Kocaeli genelinde bazı şahısların, vatandaşların cep telefonlarına mesaj atarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev hanımlarına aylık 300 TL maaş ödemesinde bulunacağını iddia ettikleri öğrenilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev hanımlarına maaş bağlıyor. Gelir durumu önemsiz. Ev hanımı olması şart'' ibaresine yer verilmekte ve mesajda yer alan internet linkine tıklanması istenmektedir. Büyükşehir'in ev hanımlarına maaş ödenmesi şeklinde hiçbir çalışması yoktur" açıklaması yapıldı.
(İG-AY)
12.01.2017 11:58:50 TSI
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