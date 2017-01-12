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Pursaklar TEOG 1'incisi çıkarttı



ANKARA (İHA) - Eğitimde başarı üstüne başarı elde eden Pursaklar bu seneki TEOG sınavında da 1'inci çıkarttı. Şehit Ali İhsan Lezgi Ortaokulu 8: sınıf öğrencisi İrem Taş tüm sorulara doğru cevap verdi.

2016-2017 eğitim öğretim yılı 1.Dönem TEOG sınavında tüm sorulara doğru cevap veren Şehit Ali İhsan Lezgi Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi İrem Taş ilçenin gururu oldu. Özellikle Pursaklar'daki devlet okulları arasında tüm sorulara doğru cevap veren tek öğrenci olan İrem Taş, Türkiye genelinde de tam puan alarak derece elde etti. Öğrencinin başarısı ile gururlandıklarını belirten Okul Müdürü Adem Yenipınar "İrem kızımız göstermiş olduğu başarısı ile bizleri, öğretmenlerini, ailesini ve ilçemizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Eğitimin her kademesinde bizlere destek veren, öğrencilerimizin başarısına katkı sunan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hayrettin Balcı ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. Geçen yılki TEOG sınavında da Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Tuba Odacı tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan almıştı.

(BC-ÖK-Y)



12.01.2017 11:57:22 TSI

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