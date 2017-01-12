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BEAH, Çocuk Nöroloji Kongresine ev sahipliği yaptı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) çok amaçlı konferans salonunda yapılan Çocuk Nöroloji Kongresine, bölgede farklı merkezlerde görev yapan çocuk uzmanları bir araya geldi. Kongrenin açılış konuşmasında söz alan Kamu Hastaneler Birliği Erzurum Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan bu organizasyonun Erzurum'da düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyon heyetine teşekkür etti.

Prof.Dr.Fazlı Erdoğandan sonara kürsüye gelen Çocuk Nörolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşad Aydın, çocuklarda görülen, nörolojik, epilepsi ve ateşli havale gibi hastalıklarda doğru ve erken müdahale yapılmasının hastaların geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda alanında uzman, doçent ve profesörler sunum yaptı.

Toplantıda çocuklarda sık sık görülen nörolojik problemler, nöbet, bilinç bozuklukları, gelişme geriliği, gibi konular tartışıldı. Çocuk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşad Aydın, çocuklarda nörolojik problemler, ateşli havaleler, epilepsi gibi hastalıkların sık görülen problemler olduğunu söyledi. Aydın, " Bu hastalara doğru ve erken müdahale yapılması hastaların geleceği için çok önemli. Dolayısıyla bu konuda hem bölgede çalışan hekimlerin, farkındalığını, deneyimlerini artırmaya dönük bilgiler tartışıldı. Hem de bu bölgede eğitim faaliyeti olarak güzel bir organizasyon oldu. Bizlerde Çocuk Nörolojisi Derneği olarak Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduk. Çok güzel bir hastane ve şehir ortamı gördük" diye konuştu.

Toplantıya, çocuk doktorları ağırlıklı olarak katıldı.

(ERZ-Y)



12.01.2017 11:58:29 TSI

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