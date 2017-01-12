YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Para adlı tiyatro oyununu sergilemek için Denizli'ye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade ederek sanatçılara "Hoş geldiniz" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gerek Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gerekse Genç Denizi Tiyatro Kulübü anlamında, özellikle gençleri sahneye çıkarmak adına güzel projeler yaptıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Arkadaşlarımızla birlikte zaman ve mesai mevhumu tanımadan gayret ediyoruz. Antalya Büyükşehir Tiyatrosu olarak Denizlimize gelmeniz bizleri çok mutlu etti. İnşallah güzel bir gösterim olur. Tiyatro bir sanat dalı olarak ayrı bir yerde; belki provası olan bir hayat" dedi.



Başkan Zolan'a teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Takoz İrfan rolüyle Suskunlar dizisinin unutulmaz oyuncusu Mehmet Özgür ise, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın tiyatroya verdiği destekten övgüyle bahsederek, "Tiyatro camiası adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Yapacağınız salonları gördük. Gerçekten muhteşem bir yatırım. Bir belediye başkanı olarak bu ülkeye bırakabileceğiniz birçok eser var. Onları da yapıyorsunuz. Zaten Denizli'deki farkı da gördük. Ama en önemli 3 eserinizden bir tanesi Şehir Tiyatrosu olacaktır" diye konuştu.



"Umarım birçok başkanımız sizi örnek alır"

Tiyatronun kent bilinci yaratmanın en temel öğesi olduğunu vurgulayan Özgür, "Maalesef okuma alışkanlığı olmayan bir toplumuz. Bir oyun izleterek bir çocuğa en az 10 kitap okutuyorsunuz. Kurduğumuz çocuk tiyatrosuyla bir tiyatro izleyicisi en önemlisi de bir insan yetiştiriyoruz aslında. Siz de böyle bir şeye vesile olmuşsunuz. Gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım birçok başkanımız da sizi örnek alır. Bu konuda bizlere düşen ne görev varsa yardımcı olmaya 7/24 her zaman hazırız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 11:59:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER