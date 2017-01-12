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2015 yılında Afyonkarahisar'da 189 ton tatlı su ürünü avlandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:57
2015 yılında Afyonkarahisar'da 189 ton tatlı su ürünü avlandı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2015 yılında Afyonkarahisar'da 189 ton tatlı su ürünü avlandığını belirtti.
Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Dr. Akyol, kentte avlanan tatlı su ürünleri ile ilgili istatistiki verilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın idari kayıtlarından derlendiğini kaydetti. Dr. Akyol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Afyonkarahisar'da 2014 yılında 222 ton olan tatlı su ürünü avlaması 2015 yılında yüzde 14,9 azalarak 189 tona düşmüştür. Afyonkarahisar'da 189 ton avlanan tatlı su ürünü miktarı ile Türkiye'de 31. sırada, Ege Bölgesinde ise 5. sırada yer almaktadır. 2015 yılında Afyonkarahisar'da avlanan tatlı su ürünleri içinde en fazla 100 ton ile gümüşi havuz balığı gelmekte olup gümüşi havuz balığı bu değerle kentte avlanan tatlı su balıklarının yüzde 52,9'unu oluşturur. Sazan balığı 60 ton avlanmış olup yüzde 31,7 oranı ile ikinci sırada gelirken, turna balığı ise 11 ton ve yüzde 5,8 oranı ile üçüncü sırayı almaktadır."
(GC-

12.01.2017 12:01:39 TSI
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