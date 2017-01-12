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Sağlıkta kalite değerlendirmesi yapıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:57
Sağlıkta kalite değerlendirmesi yapıldı
Sağlıkta kalite değerlendirmesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapıldı.
Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri tarafından yapılan değerlendirmede hasta ve çalışan güvenliği standartları başta olmak üzere sağlık hizmeti sunum kalitesi standartları yerinde görülerek değerlendirildi.
Hastane yönetimi ve çalışanlarımızın ekip ruhuyla, büyük özveriyle katkı sağladıkları kalite çalışmaları yerinde değerlendirmesi başarılı bir şekilde tamamlandı.
Hastane Yöneticisi Yardımcı Doç. Dr. Fatih Doğan, "Sağlıkta Dönüşüm kapsamında, hastanelerin hizmet sunumunda yapılan iyileştirme çalışmalarının temeli olan sağlıkta kalite çalışmalarını önemsiyor ve önceliyoruz. Sağlıkta kalite çalışmaları hem hasta güvenliği ve memnuniyeti hem de çalışan güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemlidir. Bu kapsamda hastanemizde kalite çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca bu değerlendirmenin yerinde eğitim olması ve gelen değerlendirici ekibin bu anlamda hastaneye farklı bakış açısıyla sağladığı katkılar bizim için önemlidir. Hastanemizdeki sağlık hizmetlerini, kalite standartları çerçevesinde ve özenle sunan tüm çalışanlarımıza ve katkılarından dolayı Bakanlık değerlendirici ekibine teşekkür ederim" dedi.
(AHM)

12.01.2017 12:02:17 TSI
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