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Osmangazi'den çocuklara oyuncak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Kent Konseyi, çocukları mutlu edecek bir projeye imza attı.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından gerçekleştirilen oyuncak toplama kampanyasında 150 oyuncak toplandı. Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer ve yönetim kurulu üyeleri, Semiha Acar İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, anasınıfı öğrencilerine oyuncakları dağıttı. Büyük sevinç yaşayan minikler, Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Ömer Eşer, "Her geçen gün yenisini eklediğimiz çalışmalarımıza çocuklar için oyuncak toplama kampanyamızı ekledik. Kampanyamızın ilk bölümünde topladığımız 150 oyuncağımızı anasınıfı öğrencilerine hediye ettik. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

(MŞ)



12.01.2017 12:00:07 TSI

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