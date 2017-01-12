12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hamilelikte duruş bozukluklarına dikkat!

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:58
Hamilelikte duruş bozukluklarına dikkat!
Hamilelikte duruş bozukluklarına dikkat!

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, hamilelik döneminde duruş bozukluklarına dikkat edilmesini gerektiğini söyledi.
Gebelikte vücutta pek çok değişiklik yaşandığını kaydeden Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, "Hamilelerin karşılaşacağı fiziksel problemlerin başında duruş bozukluğu geliyor. Gebelikte büyüyen rahim ve memeler, bebeğin beslenmesi amacı ile vücut yağ depolarının artması ve her geçen gün büyüyen bebek nedeni ile önemli miktarda kilo artışı oluşur. Buna ek olarak hormonal değişikliklere bağlı olarak eklemler arasındaki bağlar gevşer. Bütün bunlar anne adayının vücudunda ağırlık merkezinin öne kaymasına neden olur. Bu durum anne adayında bel bölgesinde var olan kavsin öne doğru artması, sırt bölgesinde kamburluk oluşması ve karın kaslarında zayıflık gelişmesine yol açar. Gebelikte oluşan bu değişiklikler gebelik ilerledikçe daha da belirginleşecek şekilde anne adayının gövdesinin öne kaymasını engellemek için vücudunu geriye doğru ve başını da öne doğru eğdiği, omuzların öne düştüğü, sırtın kamburluğunun, bel çukurluğunun arttığı ve dizde geriye kaymanın başladığı bir duruş şekline neden olur. Bu dönemde değişen ağırlık merkezi sebebiyle anne adayı sırtını geriye doğru itip ayak topukları üzerinde yürümeye başlar. Bu, bele binen yükü artırdığı için bazı ağrıları da beraberinde getirir, sırt ağrısı, bel ağrısı, bel ağrısına eşlik edebilen bacakta ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşturabilir. Gebelerde kötü duruş pozisyonu nedeni ile koldaki sinirlerde de basıya yol açarak elde uyuşmaya yol açabilir.
Gebelikte oluşan duruş bozukluklarına bağlı yakınmalar doğumdan sonra geriye döner. Ancak karın kaslarında oluşan zayıflıklar ve doğum sonrasında oluşan sarkmalar kalıcı olabilir" diye konuştu.
Anne Adayları Düzgün Duruşu Öğrenmeli
Gebelikte uygulanan egzersiz programında anne adayına düzgün duruşun öğretilmesi gerektiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, "Düzgün duruş en az çaba ile vücutta en fazla yeterliliği sağlayan pozisyondur. Düzgün duruş vücudun dengesinin eklemlere binen basıncın az ve organların düzgün çalışmasına engel olmayacak şekilde ayarlandığı duruş şeklidir.
Düzgün duruş şeklinde anne adayı yorulmadan gevşek olarak kalabilir. Anne adayının düzgün duruş pozisyonunda kulak, omuz, leğen kemiğinin üst çıkıntısı, diz ve ayak bileği aynı hizada olmalıdır. Gebelikte egzersiz programı planlayan anne adayının vücut duruş analizinin bir fizyoterapist tarafından yapılması ve düzgün duruşun anne adayı tarafından öğrenilmesi önemlidir.
Anne adayının günlük hayatında düzgün duruş şeklini kullanması önemlidir. Ancak bunun kadar önemli bir diğer hususta günlük işlerini yaparken, uyurken ve dinlenirken vücut şeklinin nasıl olacağıdır. Anne adayı rahatsız pozisyonlardan kaçınmalıdır. Öncelikle egzersizler bireysel olarak her gebeye uygun şekilde planlanmalıdır.
Düzenli yapılacak egzersizler duruşun düzeltilmesine, kasların güçlenmesine ve fiziksel kapasitenin artmasına yardımcı olur. Duruşun düzeltilmesi için sırtın arka grubundaki kasların güçlendirilmesi gerekir. Bu, dik durmamıza yarayan kasların güçlenmesini sağlar ve duruşu düzeltmemize yardımcı olur. Aynı zamanda boyun, sırt ağrısını ve kaslarda duruş bozukluğuna bağlı gelişen yorgunluğu azaltır" dedi.
Yüzme Duruşun Düzeltilmesi İçin Çok Faydalıdır
Yüzmenin duruşun düzeltilmesi için çok faydalı olduğunu kaydeden Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, daha sonra şunları kaydetti; "Yüzme, eklemlere, sırta ve bele yük bindirmeden kasları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendirerek doğumun rahat olabilmesine yardımcı olur. Bir diğer egzersiz pelvik tilt egzersizi de karın kaslarını güçlendirerek gebelikte görülen bel ağrılarını azaltır. Postür eğitimi annenin dik durması için oldukça önemlidir. Hamilelik boyunca egzersiz yapanların bel, karın ve pelvik taban kasları kuvvetleneceği için doğumu daha kolay gerçekleşebilir."
(AA-AA-Y)

12.01.2017 12:02:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Şap hastalığıyla mücadele toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE TOPLANTISI
Oltu Halk Sağlığı Verem'e dikkat çekti
YEREL

OLTU HALK SAĞLIĞI VEREM'E DİKKAT ÇEKTİ
Büyükşehir kar kış demeden yatırımlarına devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR KIŞ DEMEDEN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
Erzurum'da öğrencilerden Haleplilere yardım
YEREL

ERZURUM'DA ÖĞRENCİLERDEN HALEPLİLERE YARDIM
BEAH, Çocuk Nöroloji Kongresine ev sahipliği yaptı
YEREL

BEAH, ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Bulutlar, Yunus Emre Mahalle halkıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR, YUNUS EMRE MAHALLE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum GHSİM'den miniklere kayak fırsatı
YEREL

ERZURUM GHSİM'DEN MİNİKLERE KAYAK FIRSATI
Erzurum Tabipler Odasından terör tepkisi; &quot;Birliğimizi bozamayacaklar&quot;
YEREL

ERZURUM TABİPLER ODASINDAN TERÖR TEPKİSİ; "BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"
Öğrencilerin sağlik ve hijyeni için biraraya geldiler
YEREL

ÖĞRENCİLERİN SAĞLİK VE HİJYENİ İÇİN BİRARAYA GELDİLER
Kırışıklıklara botoks ile dur diyin
YEREL

KIRIŞIKLIKLARA BOTOKS İLE DUR DİYİN
Kişilik bozukluğuna dikkat
YEREL

KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Göz kızarmasına dikkat
YEREL

GÖZ KIZARMASINA DİKKAT
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'den Görme Engelliler İçin anlamlı program
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GÖRME ENGELLİLER İÇİN ANLAMLI PROGRAM
BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
YEREL

BB ERZURUMSPOR AMEDSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI ANTALYA'DA SÜRDÜRÜYOR
Ilıcalı'dan Aziziye kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ILICALI'DAN AZİZİYE KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
2. OSB'ye savunma sanayi yatırımı
YEREL

2. OSB'YE SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI
ESKİ'nin çalışanlarına uygulamalı İş Güvenliği eğitimi
YEREL

ESKİ'NİN ÇALIŞANLARINA UYGULAMALI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Büyükşehir yaban ve doğal hayatı koruyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YABAN VE DOĞAL HAYATI KORUYOR
Yakutiye, esnaf ile el birliğinde
YEREL

YAKUTİYE, ESNAF İLE EL BİRLİĞİNDE
Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 324'e ulaştı
YEREL

ERZURUM'DA TEŞVİKLİ YATIRIM SAYISI 324'E ULAŞTI
Soba zehirlenmelerine dikkat
YEREL

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT
Halk günü toplantısının ilki yapıldı
YEREL

HALK GÜNÜ TOPLANTISININ İLKİ YAPILDI