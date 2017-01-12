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MMO Konya Şubesinden kan bağışı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda kış aylarında kan bağışlarının azaldığı ifade edilmiş, kan stoklarında azalma olduğu belirtilmişti. Kan bağışı konusunda destek açıklamalarına MMO Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri kayıtsız kalmadı. Zafer Meydanı yürüyüş yolunda bulunun Kızılay Kan Merkezine giden MMO yönetim kurulu üyeleri kan bağışında bulundu.

Şube başkanı Erdoğan Duransoy yaptığı açıklamada, her türlü sosyal sorumluluk projesine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Duransoy, "Bu tür faaliyetleri gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de sosyal bir kurum olmanın gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz. Herkesin yaşarken diğer fertlere karşı görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin en başında da insanların diğer insanları düşünmesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatması gelmektedir. Fırsat bulanların kan vermesi hem kendi sağlıkları hem de kan ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılaması açısından çok önemlidir. Bu sebeple tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

(İHA-İP-Y)



12.01.2017 12:05:14 TSI

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