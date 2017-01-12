Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın'dan TREDAŞ'A ziyaret
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (TREDAŞ) ziyaret etti.
TREDAŞ'ın Tekirdağ'daki Genel Müdürlük binasına gelen Aydın, TREDAŞ İcra Kurulu Başkanı Hikmet Sezer ve Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili ile bir süre görüşerek, TREDAŞ'ın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Sezer ve Bilgili de ziyaretinden dolayı Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın'a teşekkürlerini ilettiler.
(HLD-MEF-Y)
12.01.2017 12:05:15 TSI
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