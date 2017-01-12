İdil'de atletizm yarışması düzenlendi
(Fotoğraflı)
Azad Mendeş
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında okullar arası kros müsabakası atletizm koşu yarışması düzenlendi.
İdil Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce, çevre yolunda düzenlenen kros müsabakası 3 bin-5 bin metrelik atletizm koşu yarışmasına, ilçede bulunan tüm okullar katıldı. Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Polisinde güvenlik nedeniyle eşlik ettiği yarışmada Cumhuriyet Ortaokulu kız ve erkekler grubu birinciliği elde etti. İkinciliği ise kızlar grubundan Veysel Karani Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu erkek öğrencisi elde etti.
(AZD-MP-Y)
12.01.2017 12:06:22 TSI
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