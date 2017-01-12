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Su depoların çevresine 10 bin ağaç dikiliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tüm ilçelerdeki su depolarının çevresini ağaçlandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde belirlenen uygun alanlara ağaç fidanı dikilerek yeşillendirme yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 2016 yılının sonlarında başlattığı çalışmayla tüm ilçelerdeki su deposu, terfi istasyonları ve arıtma tesislerinin çevreleri ağaçlandırılıyor. Devam eden çalışmalar kapsamında su deposu, terfi istasyonları ve arıtma tesislerinin çevresine bugüne kadar bin 500 adet ağaç dikildi. Bu yıl içerisinde söz konusu alanlara 10 bin adet toros sediri, fıstık çamı, akasya ve ıhlamur türlerinde ağaçlar dikilmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma çalışması kapsamında 123 bin 350 metrekare alan ağaçlandırılmış olacak.

(İG-AY)



12.01.2017 12:08:15 TSI

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