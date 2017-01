YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Hayatı Paylaşıyoruz" spor şenliği yapıldı

MALATYA (İHA) - Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesinin işbirliğiyle engelli bireyler için 'Hayatı Paylaşıyoruz' spor şenliği düzenledi.

Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği tarafından engelli bireylerin sporla buluşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, engelli öğrenciler ile aileleri katıldı.

İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Salonunda gerçekleştirilen şenlikte, engelli öğrenciler hemsball, bocce, futsal, goalball, koşu, basketbol, voleybol, tekerlekli sandalye basketbolu, balon patlatma, sek sek ve yakan top gibi sportif faaliyetler gösterdiler.

"Engelli annesi olmak dünyanın en kutsal görevidir"

Şenlikte ilk olarak konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın çok önemli bir federasyon olduklarını belirterek, "81 ilde temsilciliği olan ve 81 ilde 30 bin engelli çocuğa spor yaptıran bir federasyonuz. Öncelikle Malatya'da bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de, engelli kardeşlerim son 15 yıldır altın çağını yaşıyorlar. Bugün Türkiye'de engelliler altın çağını yaşıyorsa bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Bugün Malatya'da çok güzel bir program düzenleniyor. Bütün engelli annelerimizin ellerinden öpüyorum. Engelli annesi olmak dünyanın en kutsal görevidir" dedi.

"Her zaman hizmetinizdeyiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden bir anlayışa sahibiz. Rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparken, sosyal belediyecilikte de farkı ortaya koymaktayız. Başta büyükşehrimiz olmak üzere diğer belediyelerimiz, Battalgazi, Yeşilyurt belediyemiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Bu çocuklarımızın hepsi birer melek. Yerel yönetimler olarak bize de bunların yaşantılarını kolaylaştırmak, önünü açmak ve yardımcı olmak düşüyor. Bu çerçevede her zaman hizmetinizde olacağız" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi olarak engelli tüm öğrencilere destek olduklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ise bundan sonraki dönemlerde de özel çocuklara, engelli çocuklara tüm faaliyetlerinde destek olacaklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"İnsana dokunan, çocuklarımıza dokunan bu tür etkinlikler çok önemli"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, "Çocuklarımızla birlikte bu etkinliğe katılmaktan gurur duyduk. Burada pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var. Hayata tutunmaları, kendilerini ifade etmeleri, anlaşmaları, çocuklarımız için çok önemli. Belediye olarak birçok etkinlik yapıyoruz. İnsana dokunan, çocuklarımıza dokunan bu tür etkinlikler daha anlamlı. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

-Çalık: "Bütün hizmetler yerelde başlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada, "Malatya'da Otizm Derneğinin olduğunu öğrendiğim andan itibaren dernek kapısı yerine evimin kapısını açmıştım. Dernek başkanımız ve yerel yöneticilerimiz çok büyük hassasiyetler gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız dedi. Bütün hizmetler yerelde başlar. En önemlisi yerel sosyal devlet anlayışıdır. Bu anlayışı Malatya'da tesis eden bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. 15 yıldır engellilerimizin önünde ne tür engeller varsa hepsini kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren engellilerimiz için inanılmaz talimatlar verdi, yasal düzenlemeler yaptı, maaşlarını ve istihdamlarını sağladı. Bu salonda bu çocuklarımızın sportif faaliyetler yapan, bu etkinliği düzenleyen herkesi yürekten kutluyorum " ifadelerini kullandı.

"Otizmin bilinen tek çaresi eğitimdir"

Son olarak bir konuşma yapan, Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Alattin Baydaş, "Malatya'da kurmuş olduğumuz otizm derneği önem arz ediyor. Otizmli çocuğu olan arkadaşlarla bir araya gelerek bu yola çıktık. Otizm öyle bir hastalık ki peygamber sabrı gerektiriyor. Otizm dünya çapında her 68 çocuktan birini etkiliyor. Türkiye de 0-18 yaş arasında 352 bin, toplamda ise 700 bin otizmli hasta olduğu tahmin edilmektedir. Otizmin bilinen tek çaresi eğitim. Bu şenlikte bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı olan engelli sporculara madalya ve ödülleri verildi.

12.01.2017 12:09:02 TSI

