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Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahiplerine yakacak ve gıda yardımı



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İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 400'e yakın aileye yakacak ve gıda yardımı yaptı.

Karla mücadelede tüm birimleri ile seferber olan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttü. Belediye, yolların açılması ve tuzlamasından, sokak hayvanlarının soğuk hava koşullarından korunmasına kadar birçok adım attı. İlçe halkının eşit hizmet alabilmesi adına somut projeler geliştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de üzerine düşeni yaptı. Tespit edilen yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya, yakacak ve gıda yardımında bulunuldu.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belirlediği 352 haneye sıcak yemek ve ekmek ulaştırdı. Ekipler, 10 haneye kömür, 11 aileye ise Dost Eller Mağazası aracılığıyla eşya yardımında bulundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri adına detaylı bir araştırma yaptıklarını, tespit edilen ailelere çeşitli yardımlar yaparak, sert kış koşullarının etkisini az da olsa hafifletmek istediklerini ifade etti.

(HB-ÖK-Y)



12.01.2017 12:10:48 TSI

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