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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Belediyeden vatandaşların içini ısıtan hareket

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:08
Belediyeden vatandaşların içini ısıtan hareket
Belediyeden vatandaşların içini ısıtan hareket

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ücretsiz sıcak çorba dağıtmaya başladı.
Kırklareli'nde 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ve soğukta işe giden vatandaşlara ve okullarına giden öğrencilere Kırklareli Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Kırklareli Belediyesi'ne ait "Mobil Mutfak" aracı ile sabah saatlerinde başlayan çorba ikramına vatandaşlarda ilgi gösterdi. Soğuk havalarda verilen bu hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Kırklareli Belediyesi'ne teşekkür etti.
Soğuk havalarda sıcak çorbayla vatandaşların güne güzel başlamalarını istediklerini ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Mobil Mutfak aracımız ile emekçilerimizin ve öğrencilerimizin bulunduğu noktalarda sıcak çorba ikramına başladık. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımızın birazda olsa içini ısıtabilmek bize mutluluk veriyor" dedi.
(MA-MEF-Y)

12.01.2017 12:11:32 TSI
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