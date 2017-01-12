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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı

- Büyükşehir ile Ankara Valililiği, tütün kontrolü, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında ortak projeler yürütecek



ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, tütün kontrolü, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında ortak projeler yürütecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde kentle ilgili çeşitli kararlara imza atılırken, Başkanlık yazıları da görüşülerek karara bağlandı. Nail Çimen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde tütün kontrolü ile sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında konferanslar düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi. Buna göre Büyükşehir ile Ankara Valiliği, proje kapsamında doktor, psikolog ve diyetisyen ile ilaç ve poliklinik hizmetleri konusunda uygulamalara destek sağlayacak.

Toplantıda, EGO Genel Müdürlüğüne ait 20 otobüsün Ankara Emniyet Müdürlüğüne "iz bedeli" karşılığında 1 yıl süreyle kiralanmasına da karar verildi. Toplantıda ayrıca Karşıyaka Mezarlığı'nda D-7 (meccane-kimsesizler mezarlığı) adasının tekrar defne açılmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, şehit mezarlarının mermer üst yapılarının yapılmasına da oybirliğiyle karar verdi.

Toplantıda, Sincan sınırlarında bulunan Esenler Sulama Göleti'nin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle yıkılması karara bağlandı. Belediye hizmetlerinin daha iyi tanıtılması amacıyla yurt dışındaki kardeş kentler yerel idare birlik ve heyetlerinin Ankara'da ağırlanmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, Ankara ile Ukrayna'nın Dnipro kenti arasında dostluk ve işbirliği protokolü yapılmasını da benimsedi.

(BC-CC-Y)



12.01.2017 12:11:34 TSI

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