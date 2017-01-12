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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Umurbey belediyespor Orhangazi belediyeyi konuk edecek

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:10
Umurbey belediyespor Orhangazi belediyeyi konuk edecek
Umurbey belediyespor Orhangazi belediyeyi konuk edecek

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çanakkale'yi temsil eden tek takım olan Umurbey Belediyespor, Cumartesi günü Orhangazi belediyeyi ağırlayacak.
Anafartalar Spor Salonunda saat:16.00'da oynanacak maçta, Umurbey Belediyespor evinde ilk galibiyetini alarak taraftarına hediye etmek istiyor. EBBL'de 2.yarının ilk müsabakasını oynayacak olan Umurbey Belediyespor, geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar sebebi ile Yalovaspor deplasmanına gidememişti. Haftanın altı günü Anafartalar Spor Salonunda yaptığı antrenmanlarla ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Umurbey Belediyesporda tek hedef galibiyet. Umurbey Belediyespor Baş Antrenörü Serkan Işık, "İlk yarıda yaptığımız bütün çalışmaları sahaya yansıttık, fakat sonuca gidemedik. Çok genç bir kadroya sahibiz, giderek tecrübede kazanacağız. Umarım tüm bu çalışmalarımızı sonuca yansıtıp Cumartesi günü saat 16:00'da evimizde oynayacağımız Orhangazi Belediye maçında galip gelip Çanakkale'mize armağan edeceğiz" dedi.
(GD)

12.01.2017 12:14:16 TSI
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