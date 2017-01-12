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Kuşadası Hollanda'da tanıtılıyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:13
Kuşadası Hollanda'da tanıtılıyor
Kuşadası Hollanda'da tanıtılıyor

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası, Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Uluslararası Vakantiebeurs Turizm Fuarı'nda 90 metrekarelik bir stantla yerini aldı.
Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile açılan stantta ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor.
Hollanda'nın Utrecht şehrinde yılın ilk turizm fuarı olan Vakantiebeurs Utrecht, 47'inci kez kapılarını açtı. 15 Ocak'a kadar devam edecek olan fuarda Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile açılan ve Kuşadalı turizmcilerin katıldığı 90 metrekarelik stant görsel tasarımı ve konumu ile ilgi görüyor. İlk iki gün turizm profesyonellerini, son 3 gün ise bireysel tüketicileri ağırlayacak olan Vakantiebeurs Utrecht 2017'de dağıtılan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla Kuşadası'nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımı yapılıyor.
(ZH-MB-Y)

12.01.2017 12:17:54 TSI
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