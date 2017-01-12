Kuşadası'nda ney, kanun ve tanbur resitali
(Fotoğraflı)
Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.
Ney, tanbur ve kanun eşliğinde Türk Musikisine ait seçme eserlerin icra edildiği dinletiye Kuşadalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. "İbramaki Sanat Resitalleri" kapsamında düzenlenen ve neyde Kaşif Demiröz, kanunda Mehmet Dönmez, tanburda ise Kaan Ulaş'ın yer aldığı dinleti katılımcıların beğenisini aldı.
İbramaki Sanat Resitalleri, 18 Ocak Çarşamba günü, gitarda Ukrayna'dan Nadja Kossinskaja, kemanda Arnavutluk'tan Lirza Zaloshnja, kemanda Tayvan'dan Serena Chen'in yer alacağı ücretsiz dinleti ile devam edecek.
(ZH-MB-Y)
12.01.2017 12:24:43 TSI
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