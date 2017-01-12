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Camiler Büyükşehir ile yenileniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi mahalle camilerini yeniliyor.

Avlusu yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Beşevler Hafize Hatun Camii'ni inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, camilerin daha kullanışlı hale getirilmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Hafize Hatun Camii'nin yeni bir çehreye kavuştuğunu belirten Başkan Recep Altepe, vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yapmaları için camileri yenilediklerini söyledi. Bunlardan birinin de Hafize Hatun Camii olduğunu kaydeden Recep Altepe, tuvaletleri, ihata duvarları, oturma grupları ve müştemilatı yenilenen caminin başta cemaat olmak üzere Bursalılar için hayırlı olmasını diledi.

(MŞ)



12.01.2017 12:25:35 TSI

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